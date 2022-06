Gemeentebestuur slaat handen in elkaar met Maspoe voor braderie: “Publiekstrekkers zoals Samson & Marie en Get Ready blazen centrum nieuw leven in

In 2019 blies het lokaal bestuur de braderie op het Dorp, die vrijwel was doodgebloed, nieuw leven in. Na twee jaar afwezigheid door corona neemt ze dit jaar Maspoe onder de arm om voor nog meer beleving te zorgen. “We wilden er nog verder op inzetten en de braderie nog verder opwaarderen”, zegt schepen Jan De Nul (CD&V). “Het is de bedoeling om het dorpscentrum nieuw leven in te blazen. We zijn al een tijdje bezig om het centrum stevig op de kaart te zetten. We werken aan verschillende projecten voor de herinrichting van het Dorp, maar het centrum opwaarderen is niet alleen investeren in stenen, maar ook in beleving. Daarom werd het toeristisch aanbod op de Dender eerder dit jaar ook al uitgebreid en startte er een popup-zomerbar in de pastorijtuin.”