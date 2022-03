Gemeente zoekt nog tolken voor Oekraïense vluchtelingen, eerste gezinnen al opgevangen

De eerste vluchtelingen werden meteen ondergebracht bij twee gastgezinnen in Denderleeuw. Zij hadden zich kandidaat gesteld voor noodopvang naar aanleiding van de campagne #PlekVrij. “Denderleeuw toont een warm hart voor de mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Heel wat inwoners hebben gehoor gegeven aan onze oproep om een plekje vrij te maken voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Tientallen Denderleeuwenaren hebben zich via onze website kandidaat gesteld om tijdelijke crisisopvang te voorzien. Als lokaal bestuur zoeken we dan voor een goede match tussen gast en gastgezin en gaan we na of de opvangplaats voldoet aan de minimale woonnormen rond veiligheid, hygiëne en basiscomfort. Ook hebben we enkele gemeentelijke opvanglocaties vrijgemaakt en zorgen we voor begeleiding van de gastgezinnen.”

De gemeentelijke crisiscel heeft ‘Denderleeuw Helpt’ opnieuw geactiveerd. “Via Denderleeuw Helpt coördineren we de lokale hulpvragen en -acties”, vertelt schepen van Sociale Zaken Sofie Renders (CD&V). “Naast de oproep van #PlekVrij zoeken we ook mensen die kunnen tolken voor de Oekraïense vluchtelingen. Tolken kunnen zich eveneens opgeven via een webformulier op onze website. Daarnaast bekijken we welke lokale privé-initiatieven voor materiële hulp we kunnen ondersteunen. Er starten heel wat hulpacties in onze gemeente en we gaan nu bekijken of we dit kunnen coördineren. Voor financiële hulp verwijzen we dan weer graag door naar de inzamelactie van het Consortium 12-12. Het is echt hartverwarmend dat de Denderleeuw gemeenschap meteen in actie schiet om een helpende hand te bieden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.”