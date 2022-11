Gemeente zet eindejaarsperiode feestelijk in met rondrit Sint en kerstspeurtocht

Denderleeuw Deel jouw warmste herinne­ring aan iemand die er niet meer is

Volgende week is het Allerheiligen, een dag waarop we nog meer dan anders stilstaan bij onze dierbare overledenen. Afscheid nemen is nooit eenvoudig, met jouw mooiste herinnering kan je iemand die er niet meer is, op een warme en unieke manier herinneren via HLN. Deel jouw mooie herinnering via deze link.

27 oktober