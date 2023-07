Gemeente wil straatverlichting uur langer laten branden op weekdagen en ook op zondagnacht aanschakelen: “We onderzoeken nog of verlichting op dorpspleinen en tijdens evenementen volledig kan blijven branden”

En dan landt er plots een luchtbal­lon nét naast je huis: “Gelukkig heeft mijn vader veel ervaring... maar het was wel krap, ja”

“Mijn vader wist nog geen vijf minuten op voorhand waar hij zou landen.” Op een kleine bouwgrond, exact tussen twee huizen in de Kattestraat in Welle bij Denderleeuw, daalde plots een luchtballon neer. En dat was allesbehalve de bedoeling. Jo Madou, de zoon van de koelbloedige ballonvaarder, doet het verhaal. “Hij kreeg applaus van de omwonenden.”