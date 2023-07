Gemeente wil seniorenconsulent aanwerven tegen eenzaamheid bij ouderen

Update Treinver­keer moet over één spoor tussen Dender­leeuw en Burst: nog steeds hinder na ontspoorde trein bij Welle

Volgens de NMBS is er woensdagochtend tussen Denderleeuw en Burst weer treinverkeer mogelijk over één spoor. Reizigers in beide richtingen moeten rekening houden met vertragingen en een aangepaste dienstregeling. De vervangende busdienst is stopgezet. Gisterenavond rond half negen ontspoorde een lege trein op het traject ter hoogte van Welle, een deelgemeente van Denderleeuw. Er vielen geen slachtoffers, maar de bestuurder raakte wel in shock.