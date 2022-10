Gemeente voert systematische identiteitscontroles in rond station

“Er zijn de laatste maanden al heel wat meldingen binnengekomen over de overlast en het vandalisme in en rond de tuin van ’t Kasteeltje. Zo werd de tent die we gebruiken voor huwelijken vernield, was er meermaals melding van brandstichting aan de zitbanken van ’t Kasteeltje en doet zowel het personeel van de dienst Vrije Tijd als de gemeenschapswacht regelmatig vaststelling van achtergelaten zwerfvuil in de tuin”, vertelt burgemeester Jo Fonck.

Het besluit moet een sterk signaal geven aan personen die voor overlast zorgen. “Nieuwe verstoring van de openbare orde en veiligheid in de stationsbuurt, het stationsgebouw en aan ‘t Kasteeltje zullen niet worden getolereerd. Uit gesprekken met de politie blijkt dat het niet evident is om een ‘schuldige’ aan te wijzen, omdat er in en rond de stationsomgeving heel veel mensen samenkomen. Daarom werd besloten om systematisch identiteitscontroles uit te voeren. Hierbij viseren we niet enkelingen, maar krijgen we telkens een globaler beeld over wie er dagelijks in de omgeving rondhangt. Met de aanwezigheid van de politie willen we vooral sensibiliseren en diegenen die overlast maken afschrikken.”