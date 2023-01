Gemeente test algemeen nood- en interventieplan uit tijdens noodplanningsoefening

De beschikbaarheidsoefening vond afgelopen maandag plaats in het administratief centrum. “Bij zo’n oefening worden de leden van de crisiscel samengeroepen, wordt het gemeentelijk crisiscentrum operationeel gemaakt en de eerste communicatie voorbereid”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). De provinciale dienst Noodplanning had een theoretisch rampscenario voorbereid waarbij een stevige rookontwikkeling was ontstaan op een site waar brandstoffen gestockeerd worden en de gemeentelijke fase van de noodplanning werd afgekondigd.

“Om 10 uur werden de verschillende disciplines – uiteraard zonder voorafgaande aankondiging – gecontacteerd om zich meteen naar de gemeentelijke crisiscel te begeven zodat deze operationeel kon worden gemaakt. Alle disciplines hadden een snelle reactietijd, wat fantastisch is. Ook de verschillende alarmeringsmiddelen werden uitgetest. Zo werd op basis van het eerste situatierapport op het terrein een persbericht opgemaakt, net als berichten voor de gemeentelijke website en sociale mediakanalen. Ook werd een bericht opgemaakt en verstuurd in de simulatieomgeving van BE-Alert.”

Nadien volgde een korte evaluatie waarbij werd gekeken of het nood- en interventieplan bijgestuurd moest worden. “Met zulke oefeningen testen we de praktische uitvoerbaarheid van het plan en proberen we lessen te trekken, zodat we bij een echte ramp voorbereid en met kennis van zaken kunnen optreden”, aldus Fonck. “Ook onze inwoners kunnen zich voorbereiden, bijvoorbeeld door in te schrijven op BE-Alert, de app 112 te installeren op hun smartphone of zelfs een eigen noodplan op maat te maken.” Meer info op www.denderleeuw.be/be-alert.