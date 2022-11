Gemeente stimuleert Denderleeuwenaren om publieke laadpaal aan te vragen op openbaar domein

Sinds kort is het mogelijk om als burger, onderneming of taxi-/deelwagenbedrijf bij de Vlaamse Overheid een publieke laadpaal aan te vragen op het openbaar domein via een digitaal loket. “Wie een elektrische wagen heeft en zelf geef plaats heeft voor een laadpaal en een bestaand publiek laadstation is te veraf, kan sinds kort een paal op maximaal 250 meter van zijn deur verkrijgen”, zegt schepen Andy Depetter (Groen). “Momenteel telt Denderleeuw acht publieke laadpalen. Dit aantal mag en moet omhoog als we onze gemeente willen klaarstomen voor de toekomst. Via het systeem ‘Paal volgt wagen’ kan er vraag- en datagestuurd gewerkt worden. Doordat inwoners zelf de vraag stellen voor de installatie van een laadstation is het voor de overheid ook duidelijker waar er nood is aan deze infrastructuur.”