Gemeente sluit overeenkomst met ontwikkelaar Jumbo: Bedrijf zal kosten dragen om omgeving veiliger in te richten indien het vergunning krijgt

Het gemeentebestuur had in maart dit jaar geweigerd om een vergunning toe te kennen voor het verbouwen van de vroegere Tacos-supermarkt tot een Jumbo-supermarkt, onder meer omdat er volgens het lokaal bestuur niet voldoende parkeerplaatsen waren voorzien op eigen terrein. Er waren ook bezorgdheden over de veiligheid van de leerlingen aan de aanpalende school. De gemeente en de projectontwikkelaar zaten nadien samen aan tafel en nu is er dus een overeenkomst tussen het lokaal bestuur en ONE+ Residential waarbij de ontwikkelaar, als er een vergunning wordt verleend, een deel van de financiële last zal dragen om de omgeving van de supermarkt veiliger te maken.

De overeenkomst werd dinsdagavond goedgekeurd op de gemeenteraad. Oppositieraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) vroeg zich onder meer af of de locatie wel geschikt was voor een Jumbo, zeker met de school in de buurt, en welke impact dit zou hebben op de buurt. “Want een Jumbo zal een veel groter aanzuigeffect hebben uit naburige gemeenten dan de vroegere lokale supermarkt Tacos”, aldus Slagmulder. Oppositieraadslid Geert Van Cauter (N-VA) maakte zich eveneens zorgen over de schoolingangen die het verkeer moet passeren. “Ook voor ons is het geen evidente keuze geweest”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “We hebben het dossier gewikt en gewogen en de voor- en nadelen overlopen. Twee keer hebben we vergunningsplichtige werken (die al van start waren gegaan zonder aangepaste vergunning, nvdr.) laten stilleggen. We zijn niet over één nacht ijs gegaan en hebben ons niet zo soepel opgesteld.”

Veiliger voor school

De Jumbo die mogelijk in Denderleeuw komt, zal volgens Fonck niet de grootte hebben als de Jumbo in pakweg Ninove. “Het zou een concept op kleinere schaal worden, met een drietal kassa’s. Het was voor ons belangrijk dat er een akkoord was met de school. Het Leonardo College heeft een mooie deal uit de brand kunnen slepen. Verschillende delen van de infrastructuur, zoals de fietsenstalplaatsen en een deel van de speelplaats, zal worden heraangelegd, zodat het zowel voor de ontwikkelaar als voor de school een win-winsituatie is. Het zal ook veiliger worden voor de school, want het baantje voor de leerlingen zal verplaatst worden, verder weg van de supermarkt.” Dat beaamde ook schepen van Onderwijs Jan De Nul (CD&V): “De toegang tot de parking zal volledig gescheiden worden van de fiets- en voetgangerstoegang van het Leonardo College.”

De parking zal komen op de locatie van het voormalige Electrosoft-gebouw dat werd aangekocht en de verkeersafwikkeling van vrachtwagens zal op eigen grondgebied gebeuren en niet meer op straat. De overeenkomst die het gemeentebestuur heeft met ONE+ Residential is volgens Fonck een primeur voor Denderleeuw. “Indien er een vergunning komt, zal er een last worden opgelegd omdat de bedrijvigheid van zo’n supermarkt hoe dan ook een impact heeft op de omgeving, denk maar aan de verkeersstromen die opnieuw zullen ontstaan. Om een veilige omgeving te creëren voor alle buurtbewoners en de school die ernaast gevestigd is, willen we op termijn de aanliggende straat en omgeving herinrichten. Via de overeenkomst zal ONE+ Residential een deel van de financiële last hiervan op zich nemen indien zij een vergunning verkrijgen.”

De privéontwikkelaar zal daarvoor een bedrag van 500.000 euro opleggen. Fonck wees er ook nog op dat het beter is om het gebouw te laten functioneren dan om het te laten leegstaan en wees ook op de werkgelegenheid.

