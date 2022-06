Gemeente lanceert campagne 'Start je eigen zaak’ samen met ondernemers en provincie: “We hopen zo mensen te inspireren”

“Een eigen zaak starten is vandaag de dag geen evidentie, zeker niet na de coronacrisis. Om het ondernemingsleven in onze gemeente te stimuleren, helpen we als lokaal bestuur onze handelaren een handje”, vertelt schepen van Lokale Economie Jan De Nul (CD&V). “Als je er over nadenkt om te starten met een eigen zaak, is het altijd wel fijn om je te laten inspireren door anderen die reeds de sprong waagden”, vervolgt schepen van Communicatie Marnick Vaeyens (LvB). “Daarom lanceren we de campagne ‘Start je eigen zaak’. Negen ondernemers vertellen ons wie ze zijn, waarom zij gestart zijn met een zaak en waarom Denderleeuw een ideale locatie is om te ondernemen. De campagne wordt gelanceerd via De Schakel en via filmpjes op onze Facebookpagina en ons YouTube-kanaal.”