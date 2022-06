Gemeente huldigt kampioenen FCV Dender en Laura De Neve

“Denderleeuw heeft een fantastisch voetbaljaar achter de rug”, zegt schepen van Sport Yves De Smet (Vooruit). “Zaalvoetbalploeg ZVC Doordrijvers Denderleeuw speelde kampioen en promoveert nu naar derde nationale futsal. Standaard Denderleeuw promoveerde net niet naar eerste provinciale, maar speelde een prachtseizoen. Denderleeuwenaar Gianni Scheerlinck werd verkozen tot beste speler in de eerste provinciale en Siebe Van der Heyden ontpopte zich tot sterkhouder bij Union en werd geselecteerd voor de Rode Duivels. Laura De Neve werd met Anderlecht landskampioen in de eerste klasse van het vrouwenvoetbal. En als kers op de taart dwong FCV Dender EH de promotie af naar 1B in het nationaal voetbal. Het is mooi om te zien hoeveel sportief talent er in onze gemeente aanwezig is.”