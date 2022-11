Gemeente houdt voor het eerst kerstmarkt op dorpsplein met ook optredens en ‘Huis van de Kerstman’

“De vorige kerstperiode was wat soberder omwille van Covid. Toen was er sprake van een avondklok en konden evenementen maar beperkt of zelfs niet plaatsvinden. We zijn dan ook blij dat we dit jaar voor extra sfeer en beleving kunnen zorgen voor onze burgers”, zegt schepen van Feestelijkheden Marnick Vaeyens (LvB). Tijdens de eerste kerstmarkt op het Dorp zijn er optredens van Karmasuits, Commerwell, Lady and the Tramps en Lindsay. “Lokale handelaren en verenigingen kunnen zich inschrijven om een leuke stand op te zetten op de kerstmarkt en er zijn verder ook zes chalets”, vertelt schepen voor Lokale Economie Jan De Nul (CD&V). “De kerstmarkt is dus het ideale moment om hen te steunen voor de kerstperiode en een cadeautje te kopen voor iemand. Mobiele animaties en kermisattracties zorgen voor de nodige ambiance voor jong en oud. We hopen dat deze eerste editie een groot succes is en wie weet wordt de kerstmarkt wel een vaste waarde in Denderleeuw, net zoals de braderie.”