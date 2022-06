Gemeente houdt samen met Securail en politie veiligheidsactie in station

“Het ging om een driedelige actie, waarbij elke veiligheidspartner voor een bepaald aspect instaat”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB/Vooruit). “De spoorwegpolitie was aanwezig op de perrons en op de trein. De aanwezigheid van de spoorwegpolitie op de trein heeft een zuiverend en preventief effect. Bij Securail lag de focus op de ticketcontrole en onze lokale politie nam in het kader van de overlast het station en de stationsomgeving voor haar rekening. Ook al spreken de cijfers het tegen, toch hoor ik vaak van burgers dat ze zich onveilig voelen in en rond het station. Uiteraard willen we dat gevoel niet negeren.” Securail controleerde op de treinen en in het station 323 reizigers. Bij de controle van de vervoersbewijzen werden zes reizigers doorverwezen naar het loket en 13 stelden zich meteen in regel. Er werden zeven processen-verbaal opgesteld tegen personen die fietsten in de tunnel van het station.