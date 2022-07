Gemeente houdt fietslessen voor volwassenen

Fietsen is terug van nooit weggeweest. Meer en meer mensen springen op de fiets voor verplaatsingen naar het werk, school of hobby’s. Maar niet iedereen kan of durft fietsen. Daarom zijn er nu fietslessen voor volwassenen, volledig op maat van beginnende fietsers. De fietslessen vinden plaats op woensdagvoormiddag van 9.15 tot 11.45 uur op 7, 14, 21 en 28 september en op donderdagnamiddag van 17 tot 19 uur op 8, 15, 22 en 29 september aan sporthal Ottoy, Walleken 12. Er wordt gevraagd om sportieve kledij mee te nemen. Wie een fiets en/of helm heeft, neemt die mee. Wie er geen heeft, kan dit aangeven bij inschrijving, zodat die wordt voorzien. De prijs bedraagt 20 euro voor de volledige lessenreeks of 5 euro voor UiTpas met kansentarief. Inschrijven kan via sport@denderleeuw.be, met vermelding van naam, voornaam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, of in ‘t Kasteeltje, Stationstraat 7.