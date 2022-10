Gemeente haalt slag thuis in strijd tegen huisjesmelker: Eigenaar over hele lijn veroordeeld

DenderleeuwHet gemeentebestuur heeft zijn slag thuis gehaald in een zaak rond een appartementsgebouw in de Toekomststraat. De burgemeester verklaarde het gebouw, dat uit zeven appartementen bestaat, drie jaar geleden al ongeschikt en onbewoonbaar. Nu werd de eigenaar over de hele lijn veroordeeld.

Toen de gemeente het gebouw in juni 2019 ongeschikt verklaarde, was het er volgens de burgemeester al erg aan toe. “Vochtproblemen, schimmel, ramen die niet goed sloten, bijgevolg werd alles nat en er waren zelfs kakkerlakken”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Wanneer de huurders deze problemen signaleerden, en na diverse tussenkomsten van het Lokaal Bestuur zelf, bleef de eigenaar in gebreke. In december 2021 namen we kennis van de dagvaarding van de beklaagde met betrekking tot het verhuren van ongeschikte en onbewoonbare appartementen. Tegelijkertijd besliste het college van burgemeester en schepenen om tussen te komen en zich burgerlijke partij te stellen, om de belangen van de inwonende huurders maximaal te kunnen beschermen.”

De zaak werd behandeld op maandag 3 januari in het gerechtsgebouw in Dendermonde en het vonnis viel op 12 september. “Daaruit is gebleken dat de beklaagde verplicht is de schade integraal te vergoeden. De rechtbank verklaart de beklaagde schuldig en veroordeelt hem tot een geldboete van 12.000 euro plus de gerechtskosten. Verder moet hij de nodige renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken uitvoeren conform de Vlaamse Codex Wonen binnen een termijn van 10 maanden”, aldus burgemeester Fonck. “We blijven de vinger aan de pols houden wat betreft de strijd tegen huisjesmelkers. Momenteel bevinden we ons middenin een woon- en energiecrisis. Dat wil zeggen dat we bestaande woningen zo kwaliteitsvol mogelijk moeten maken. Verhuurders moeten instaan voor kwaliteit en huisjesmelkerij is absoluut uit den boze. Weigert een eigenaar om gebreken te herstellen, terwijl hij toch de intentie heeft om de woning opnieuw te verhuren, dan wordt de procedure ongeschikt/onbewoonbaarheid opgestart. Zo is er een stok achter de deur wanneer de woonkwaliteit niet in orde zou zijn. Zoals in dit geval dus.”

Conformiteitsattest

“We zijn enorm tevreden met deze uitslag”, reageert schepen van Gelijke Kansen Sofie Renders (CD&V). “Het zijn vaak mensen met een lager inkomen die slachtoffer zijn van deze wanpraktijken. Ze staan bijvoorbeeld op de lijst voor een sociale woning en huren in tussentijd. Op dat moment zijn ze een makkelijk slachtoffer voor huisjesmelkers. Het is hen ook niet evident om zomaar een klacht in te dienen, aangezien dit kosten met zich meebrengt en eveneens de schrik om uit de woning gezet te worden. Daarom dat de gemeente niet alleen op basis van een klacht dossiers opent, maar ook via het verplicht conformiteitsattest proactief optreed.

Wie een woning verhuurt in Denderleeuw, is verplicht een conformiteitsattest voor te leggen. Meer info over het conformiteitsattest op www.denderleeuw.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen

