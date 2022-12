Gemeente geeft startschot voor herbestemming VDAB-site en bedrijfsterreinen langs Steenweg: Komt er nieuw woonzorgcentrum?

“Vandaag zitten we met twee problematieken langsheen de Steenweg die we graag willen aanpakken: de leegstaande VDAB-site en de herbestemming van de kmo-zone”, vertelt schepen Jan De Nul (CD&V). “De VDAB-site maakt al enkele jaren een verloederde indruk en we willen dit graag een nieuwe invulling geven. Gezien de gunstige locatie moet dit zeker mogelijk zijn. Daarnaast zijn er langsheen de Steenweg verschillende detailhandelszaken die nu in kmo-zone gelegen zijn. Door hun zonevreemde ligging waarbij ze zelfs vaak in verschillende bestemmingsgebieden tegelijk liggen, hebben zij een gebrekkige bestaanszekerheid. In 2014 ondernam de provincie Oost-Vlaanderen al een eerste poging om deze laatste zone te herbestemmen. Dit kende echter geen verder gevolg en als lokaal bestuur pikken we de draad opnieuw op.”

Het gemeentebestuur wil twee aparte plannen opmaken, voor de ‘Steenweg Zuid’ en ‘Steenweg Noord’. “Het gebied ‘Steenweg Zuid’ omvat een terrein langs de Steenweg tussen de zijstraten Vinkenstraat en Beukel”, zegt schepen Yves De Smet (Vooruit). “Hier willen we enerzijds graag de bestaande structuur van detailhandel bestendigen en anderzijds de achterliggende open ruimte behouden zodanig dat er geen verdere bedrijfsontwikkeling mogelijk is in de richting van de Kouter. Het gebied ‘Steenweg Noord’ omvat de plek waar het voormalige VDAB-gebouw gesitueerd is en heeft ontzettend veel potentieel. Ook deze zone willen we anders invullen en herbestemmen zodat er een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut zich kan ontwikkelen. Hierbij denken we aan een woonzorgcentrum.”

Participatiemoment

Het Lokaal Bestuur Denderleeuw organiseert van 19 december 2022 tot en met 20 februari 2023 een publieke raadpleging over de twee gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. In die periode kunnen de start- en procesnota’s van beide plannen ingekeken worden op het administratief centrum, Alfons De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw en op www.denderleeuw.be. Op de documenten kunnen reacties geformuleerd worden, uiterlijk op 20 februari 2023 (laatste dag publieke raadpleging). Dit kan aangetekend per post, via afgifte op het administratief centrum tegen ontvangstbewijs of via e-mail op omgeving@denderleeuw.be.

Op 12 januari 2023 wordt een participatiemoment onder de vorm van een infomarkt georganiseerd van 18 uur tot 20 uur in de gemeenteraadszaal. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via omgeving@denderleeuw.be of via 053/64.06.30.

