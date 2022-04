Geldboete voor zangeres die aanwezig was op misviering zonder mondmasker: “Kan toch moeilijk mondmasker ophouden om te zingen”

Wielrennen Andreas Goeman wint slotrit in Ronde van Banja Luka: “Eerste UCI-zege doet enorm deugd”

De renners van Tarteletto-Isorex waren de voorbije dagen aan de slag in Servië. In de Ronde van Banja Luka hebben ze het er goed van afgebracht. Het team won het ploegenklassement. In de laatste etappe was er ritwinst voor Andreas Goeman (22). De Denderleeuwenaar was de snelste van een selecte kopgroep.

18 april