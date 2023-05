Fotograaf Yves Nevens stelt fotokunstwerk van liefst 15 meter tentoon

Aurélie (34) verbouwt zaak en doet oproep tijdens ‘Week van de Stenen Winkel’: “Ik denk dat mensen zullen afstappen van online shoppen en het persoon­lijk contact zullen missen”

Aurélie Cromphoudt (34) van welness en schoonheidsinstituut O-Mineral in Ninove doet naar aanleiding van de ‘Week van de Stenen Winkel’ een oproep aan wie nog iets voor Moederdag moet kopen: “Koop lokaal”. Zelf investeert ze in de verbouwing van haar zaak, waardoor O-Mineral momenteel tijdelijk gevestigd is in een pop-up in het Ninia Shopping Center.