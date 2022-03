Fotograaf maakt gratis pasfoto's voor Oekraïense vluchtelingen

Voetbal eerste nationale Xavier Gies (Dender) na fantasti­sche reeks: “We moeten vooral bescheiden blijven”

Na winst in de toppers tegen Wezet en Patro Eisden is Dender opgerukt naar de tweede plaats. In hun rush naar de top mag voor de blauwhemden een verplaatsing naar de voorlaatste La Louvière Centre geen obstakel vormen. Toch is doelman Xavier Gies op zijn hoede.

10 maart