Fietstocht langs kleurrijke elektriciteitskasten huldigt street art-project ‘Tour Elentrik’ in

“We zijn op zoek gegaan naar een manier om de grijze nutskastjes op te fleuren", vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “We werkten samen met Treepack, gespecialiseerd in muurschilderingen en street art-projecten, en we hebben ook een oproep gedaan naar lokale kunstenaars toe.” In totaal mochten 16 kunstenaars een 20-tal elektriciteitskasten in Denderleeuw opfleuren. “Dit kan in de toekomst mogelijk nog uitgebreid worden. Het was de bedoeling om het openbaar domein te verfraaien én om lokale kunstenaars de kans te geven zich uit te leven op openbaar domein.” Het thema was ‘bekende kunstwerken met een link naar de Dender’.