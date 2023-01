Fietsen schoolgaande jeugd gecontroleerd tijdens fietsverlichtingsactie

Vier ploegen van politiemensen en gemeenschapswachten voerden dinsdagochtend tussen 7.30 en 9 uur controles uit bij 530 fietsers. “Daarvan waren er 482 in orde met hun fietsverlichting. Zij kregen een leuk gadget”, zegt schepen Yves De Smet (Vooruit). “Er werd post gevat op vier locaties, namelijk in de Kasteelstraat ter hoogte van het fietscafé ’t Sas, op het Welleplein, aan de N405 ter hoogte van het Strokapelleke en ter hoogte van het rondpunt in de Lindestraat en de Koningin Astridstraat”, vult hoofdinspecteur Kevin Van Den Eeckhout aan. “Wiens fiets niet in orde was, kreeg een fietscontrolekaart en moest te voet verder. Er wordt ook contact opgenomen met de ouders van deze leerlingen.”

Het bestuur wil met de actie het belang van een goede zichtbaarheid in het verkeer benadrukken. “Gezien worden in het verkeer is zeker voor zwakke weggebruikers zoals fietsers van heel groot belang”, aldus schepen van Onderwijs Jan De Nul (CD&V). “Met deze actie willen we op een positieve en sensibiliserende manier bijdragen aan verkeersveiligheid in de schoolomgeving. In de winterperiode worden de dagen steeds korter en donkerder. Daarbij komt ook nog eens de toegenomen verkeersdrukte aan en rond de scholen. Redenen genoeg dus om extra voorzichtig te zijn en jezelf én je fiets te verlichten.”

Schepen De Smet wijst er op dat fietsers in en rond een schoolomgeving sowieso al kwetsbaar zijn. “Daarom willen we jongeren erop wijzen dat het aanzetten van hun fietsverlichting zeer belangrijk is”, klinkt het. “Wist je dat fietsers verplicht zijn om hun fietsverlichting aan te zetten tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, én wanneer ze niet duidelijk zichtbaar zijn vanop ongeveer 200 meter?”, zegt commissaris Marc André, die nog enkele tips meegeeft: “Gebruik reflecterende of fluorescerende kledij en draag heldere kledij, dus geen donkere jas of broek. Controleer regelmatig of je lichten nog werken en neem steeds reservelichten mee.”

