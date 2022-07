Erwin brengt 'Het Verdwenen Denderleeuw' terug met boek: Van dorpsfiguren als ‘Skipper’ tot Mariagrot op speelplein Hof Ter Leeuwe

Erwin woont intussen net over de grens met Affligem, maar hij groeide op in Denderleeuw. “Ik heb tot midden jaren 80 in Denderleeuw gewoond en liep twaalf jaar school aan wat nu het Leonardo College heet”, vertelt hij. “Mijn ouders hadden een café en feestzaal in de gemeente. In de jaren 70 hielden ze café Bi-Bip, genoemd naar figuren uit een stripverhaal, in de Landuitstraat open. Vanaf 1980 tot midden jaren 90 hadden ze een café en feestzaal in de Nieuwstraat, ‘El Chico’. Ik heb daar als jonge knaap heel wat verhalen gehoord. Ik ben ook al meer dan 25 jaar lid van de werkgroep Erfgoed van de gemeente Denderleeuw, waarvan ik voorzitter ben, en ik ben eveneens lid van de Erfgoedcel Denderland. Mensen waren me al komen vragen of ik al die verhalen van vroeger niet eens kon neerschrijven. Ik had ook al een en ander neergeschreven voor de erfgoedwandeling van de gemeente, die uiteindelijk door de coronacrisis werd geannuleerd.”