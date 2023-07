En dan landt er plots een luchtballon nét naast je huis: “Gelukkig heeft mijn vader veel ervaring... maar het was wel krap, ja”

Voor de bewoners van de Kattestraat en omgeving was het donderdagavond wel even schrikken. “De ballon kwam van net over de daken van de wijk Hoogsteenveld gevlogen en maakte een perfecte landing op de bouwgrond voor de deur”, vertelt bewoner Dieter Janssens. “Ik denk niet dat de mand een halve meter over de grond geschoven heeft. Het was bijna een verticale landing.” Ook voor de ballonvaarder van Madou Ballonvaarten was het een bijzondere vlucht: “Het probleem was dat er maar weinig wind was, maar dat die alle richtingen uitging”, vertelt Jo Madou.

Zo weinig wind

De ballon werd bestuurd door zijn vader. “Hij was al een tijdje op zoek naar een landingsplaats. De ballon was opgestegen in Ninove en is volledig in een Z-vorm gevaren. Te veel wind is niet veilig, maar te weinig wind maakt het moeilijk om te landen. We varen altijd mee met de wind en de windsnelheid en kiezen dan normaal een mooi veld uit om te landen. Nu waren er maar weinig mogelijkheden, doordat er zo weinig wind was. Mijn vader wist nog geen vijf minuten op voorhand waar hij zou landen. Toen hij 500 meter voor zich geen enkel potentieel veld meer zag, heeft hij ervoor gekozen om op dat grasveld te landen. Door zijn jarenlange ervaring – mijn vader doet dit al meer dan 40 jaar – kon hij de luchtballon daar op een correcte manier doen landen. De landing is in veilige omstandigheden gebeurd, maar het was wel heel krap.”

Bos

Zo’ precisielanding hoeven de ballonvaarders gelukkig niet vaak uit te voeren. “Heel soms gebeurt het wel eens dat een luchtballon op een straat of in een tuin landt. Ik denk dat het in heel mijn vader zijn carrière wel nog maar drie of vier keer gebeurd is. Meestal is er te veel wind in België in plaats van te weinig. Zolang we met de wagen tot aan de ballon kunnen, is er geen probleem. In België is het wel moeilijker voor ballonvaarders, omdat er hier wel altijd ergens een boom staat of een bos is. In Frankrijk of Nederland zijn de velden veel uitgestrekter”, aldus Jo Madou van Madou Ballonvaarten.

De ballonvaarder kreeg na zijn opvallende landing nog applaus van omwonenden.

