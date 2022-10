Eerste vestigingspremie voor startende ondernemers gaat naar Sushibar Sushi Denderleeuw

Startende ondernemers binnen de kernwinkelgebieden Dorp en Station kunnen sinds 1 mei een vestigings- of inrichtingspremie aanvragen. “Het is de bedoeling om elk jaar twee nieuwe handelaren naar onze kernen te lokken en deze startende ondernemers een hand te reiken met de vestigingspremie”, zegt schepen van Lokale Economie Jan De Nul (CD&V). “Op die manier willen we hun slaagkansen op een bloeiende zaak verhogen. Sushibar Sushi Denderleeuw op het Dorp is de eerste zaak die aanspraak maakt op zo’n vestigingspremie. Ze is op korte tijd uitgegroeid tot een meerwaarde voor de handelskern op het Dorp. En dat is precies wat we willen bereiken met de invoering van de vestigingspremie: de kernwinkelgebieden Dorp en Station aantrekkelijker maken voor startende ondernemers en meteen ook het ondernemingsleven een nieuwe boost geven. De opstart van een nieuwe zaak vergt aanzienlijke investeringen aan materialen en werken. De vestigingspremie van 10.000 euro is daarom een belangrijke financiële ruggensteun voor startende ondernemers.”