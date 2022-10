Eerste editie van culinaire markt ‘Culin’air’ is onmiddellijk succes

Een tiental Denderleeuwse ondernemers boden op het plein voor het gemeentehuis drank en gerechten aan. Vooral de Denderleeuwse wijnsector was goed vertegenwoordigd. Maar liefst vijf lokale wijnhandelaars en de Vlaamse Wijngilde waren aanwezig op Culin’air. De bezoekers konden bijleren over wijn en genieten van een lekker glas of een fles wijn of bubbels aankopen. Daarnaast werd er ook ingespeeld op foodpairing met een verfijnd aanbod van gerechten, van oesters over schapenvlees tot chocolade en nog veel meer.

De lokale handelaars waren blij met de nieuwe culinaire markt. “Het is een geweldig initiatief”, aldus Kris De Bruyn van Wijnhuis De Bruyn. “We werden goed ondersteund door de gemeente en we hebben al veel goede reacties gekregen van bezoekers. Het weer is natuurlijk super. Ik hoor mensen wel opperen om het evenement in de toekomst afwisselend ook in deelgemeenten Welle en Iddergem te organiseren. Het is leuk dat we allemaal handelaars uit Denderleeuw zijn.” Ook Marc Van Driessche van vishandel Aqualis vindt het een goed initiatief: “Het is een goede manier voor handelaars om zich kenbaar te maken, al ben ik intussen al 30 jaar bezig in Denderleeuw en wel gekend. Ik doe dit ook graag.”