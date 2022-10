‘Duivels Denderleeuw’ tovert Den Breughel om tot WK-arena

Zowel in de foyer als in de grote zaal zullen de supporters de WK-wedstrijden van de Rode Duivels in de groepsfase van het WK kunnen volgen. Er staan al drie wedstrijden op het programma. “De Rode Duivels starten het WK op woensdag 23 september met een wedstrijd tegen Canada”, vertelt schepen van Sport Yves De Smet (Vooruit). “Onze Vriendenkring en het lokaal bestuur werken opnieuw samen met de wedstrijden op groot scherm uit te zenden in Den Breughel”, vervolgt Henk Van Roy van de Vriendenkring Brandweerpost Denderleeuw. “Voor de eerste wedstrijd zullen we een klein officieel momentje houden, waarbij we een aftrap doen op een voor de gelegenheid ingericht kunstgrasveldje. Zo geven we het startschot met een eerste goal.”

Ook de volgende wedstrijden van de Rode Duivels, op 27 november tegen Marokko en op 1 december tegen Kroatië, zullen op groot scherm te zien zijn in Den Breughel. Drie wedstrijden zijn dus al zeker en ook als de Rode Duivels verder doorstromen, kunnen ze rekenen op heel wat supportersgeweld vanuit Denderleeuw. “Onze Rode Duivels in de finale? Ik geloof er alvast in”, aldus schepen De Smet. “Als België de finale zou spelen, pakken we het nog grootster aan en komt er buiten op het Dorp een groot scherm.”

De gemeente en de Vriendenkring Brandweerpost sloegen ook voor het EK 2016 en het WK 2018 de handen al in elkaar. “Dat was telkens een groot succes”, aldus Van Roy. “Het is geweldig om de sfeer op te snuiven terwijl je kan genieten van onze Rode Duivels op groot scherm. Tijdens ‘Duivels Denderleeuw’ worden vriendschapsbanden opnieuw versterkt of worden er nieuwe vriendschappen gemaakt en toveren we Den Breughel om tot een waar fandorp. Hou zeker onze facebookpagina Duivels Denderleeuw in de gaten want daar zal je al onze foto’s en nieuwtjes terugvinden”

Door corona kon de vorige editie van ‘Duivels Denderleeuw’ niet doorgaan en is de laatste editie intussen al vier jaar geleden. “Na vier jaar kunnen we eindelijk opnieuw met zijn allen afzakken naar Den Breughel om de Duivels aan te moedigen, met drank- en eetmogelijkheden”, zegt cultuurschepen Marleen Van der Hoeven (CD&V). “Iedereen is welkom op de wedstrijddagen van de Belgen in de groepsfase. De toegang is telkens gratis en de deuren openen een uur voor de wedstrijd.” Reserveren is niet nodig. “Via een bandjessysteem zullen we wel toekijken dat de maximumcapaciteit van de zaal - 350 mensen - niet wordt overschreden”, aldus De Smet. “Laat ons hopen dat de Belgen zo ver mogelijk geraken.”

