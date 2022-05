Drie verdachten trekken aan noodrem en springen uit trein na incident op trein, politie pakt daders op

Outer BIN-net­werk geacti­veerd na koperdief­stal in Outer

In Outer, deelgemeente van Ninove, hebben vrijdagavond dieven een koperdiefstal gepleegd. Na de diefstal werd meteen het BIN-netwerk opgestart om de buurt te waarschuwen. Of de daders gevat zijn is niet duidelijk.

22 mei