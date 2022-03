Drie mogelijke scenario's voor jongerenplek in Biestbaan

Die werden opgemaakt na een eerste participatiemoment met burgers. Op donderdag 31 maart volgt er een tweede participatiemoment. In het eerste scenario komt er een klimparcours. Jong en oud worden aangezet om actief het park te verkennen. Een hoofdwandelpad ontsluit het volledige park. Parallel hieraan loopt vanaf de Biestbaan een klimparcours met houten klimtoestellen, klimbomen en struiken om je in te verstoppen. Hangmatten en zitbankjes voor rustig spel zijn ook te vinden in dit deel van het park. Op het hoogste punt van de site wordt een reuzenschommel voorzien. In het tweede deel van het park bevindt de hondenlosloopweide zich en het sneukelbos met zijn eetbare (noten)bomen en (bessen)struiken.

In scenario twee wordt ingezet op twee parallelle verbindingen doorheen het park. Enerzijds een wandelpad en anderzijds een BMX-route waar jong en oud al springend en kronkelend met de fiets het park kunnen doorkruisen. Het vormt zo een bijzondere aantakking op andere fietsroutes in de ruimere omgeving. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor zitten en ontmoeting door o.a. een zitarena, de onthaalpoorten en is ook hier de hondenlosloopweide en het sneukelbos aanwezig.

In scenario drie, ‘tovenaarsbos’, wordt er meer ingezet op iets rustigere activiteiten. Voor de waaghalzen zijn er nog voorzieningen als een kabelbaan, die gebruikt maakt van de helling en speelprikkels in het speelbos, maar minder uitgebreid dat bij de andere twee scenario’s. Er is ruimte voor ontmoeting in een centrale barbecueplek voor een dorps- of familiefeest of voor jongeren om even zelf af te spreken. Ook wordt er een collectieve moestuin/volkstuin voorzien op vraag van de bewoners.

Meebeslissen welk scenario het uiteindelijk zal worden, kan tijdens het tweede participatiemoment op 31 maart om 20 uur in de basisschool van Iddergem.