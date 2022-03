Digitaal kinderopvangloket groepeert alle kinderopvangmogelijkheden in Denderleeuw

Het nieuwe digitaal kinderopvangloket is een centraal informatie- en ondersteuningssysteem voor alle ouders die op zoek zijn naar opvang. “Opvang zoeken én vinden is niet eenvoudig. De plaatsen zijn schaars en de zoektocht lijkt vaak onbegonnen werk”, vertelt van Kinderopvang Sofie Renders (CD&V). “Met dit initiatief willen we ouders helpen en begeleiden in die zoektocht. Ze kunnen zich richten tot één centraal punt en hoeven niet meer elke kinderopvang afzonderlijk te contacteren. Via een persoonlijk profiel kunnen ouders online op www.denderleeuw.be/kinderopvangloket een aanvraag initialiseren en het verloop ervan verder opvolgen. Om iedereen gelijke kansen te geven werd er naast het digitale gebeuren ook een fysiek loket opgericht. Ouders die minder behendig of geen toegang hebben tot het online gebeuren kunnen ook terecht in het Huis van het Kind waar een medewerker de aanvraag samen met hen verder afhandelt.”

De gemeente startte een communicatiecampagne om de inwoners te informeren. “In de aprileditie van ons infoblad, De Schakel, kunnen ouders lezen welke stappen ze kunnen volgen om kinderopvang te zoeken”, zegt schepen Marnick Vaeyens (LvB). “Om de verandering zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven, gingen we nog een stapje verder. De slogan ‘Baby op komst? Kinderopvang zoeken in Denderleeuw is kinderspel!’ zal heel zichtbaar in beeld komen in onze openbare gebouwen met vloerstickers en immoborden. En als kers op de taart is er het ludieke badeendje, waarmee we het kinderopvangloket nog meer in de verf willen zetten.”