Denderlions en Denderleo’s bieden meer dan 230 kansarme kinderen dagje Plopsaland aan

“Voor veel kinderen is dit een unicum. Niets dan lachende gezichten en veel dankbaarheid: daar doen we het voor”, zegt Hans Rottiers, voorzitter van de Denderlions, die bovendien in de loop van de dag zo goed als unaniem werd verkozen tot vicegouverneur van de Lions District A. “We willen de deelnemers een totaalbeleving aanbieden”, vervolgt Jeroen Lettens, voorzitter van het comité sociale doelen van de Denderlions.

De kinderen werden met hun ouders of begeleiders met de bus naar De Panne gebracht. “Een pretparkbezoek kost tegenwoordig best veel en met een toegangsticket alleen kom je er niet. Daarom namen we ook het vervoer voor onze rekening. Tot slot is voor de kinderen een ijsje of knuffelbeer van hun favoriete personage soms even belangrijk als de attracties zelf, vandaar de giftcards van 15 euro per deelnemer bovenop vervoer en toegangsticket. We werkten hiervoor samen met onze peterclub de Denderleo’s die als toonaangevende Leoclub reeds jaren meewerken aan dit nationale NASOC-initiatief van Leo’s nationaal . Het was voor ons een zeer verrijkende ervaring om ook te mogen deelnemen.”