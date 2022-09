Denderleeuwse handelaars houden speciale acties voor Weekend van de Klant

Naar traditie verwennen heel wat winkels hun klanten op zaterdag 1 en zondag 2 oktober naar aanleiding van het Weekend van de Klant, maar in Denderleeuw gaan sommige handelaars nog een stapje verder. “Wij zullen de klanten net dat tikkeltje meer verwennen of hen op een unieke wijze laten kennis maken met onze winkels” vertelt Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw. “Bij onze modewinkels leer je originele sjaals knopen of leer je hoe je van een oude jeans een handtas of een pennenzak kan maken. Maar ook een kijkje achter de scherm is mogelijk. Zo kan je zien hoe truffels worden gemaakt en natuurlijk kan je ze ook proeven. Ikzelf zet mijn fotostudio open waarbij grootouders gratis op de foto gaan met hun kleinkinderen.”

De vroege vogels kunnen langsgaan bij Kapsalon Marleen: “Op zaterdag is het hier altijd heel druk, iedereen gaat dan graag bij de kapper. Daarom organiseer ik op zondag een gratis koffiebar en verwen mijn klanten, na reservatie, met een heerlijk ontbijtje.” Ook bij drankenhandel Stravbier in Iddergem worden de deuren geopend: “Wij hebben ontelbaar veel soorten speciale bieren, maar het is voor onze klanten daarom soms moeilijk kiezen”, vertelt Els De Bolster. “Tijdens het Weekend van de Klant openen we enkele flesjes speciale bieren die niet iedereen kent en laten we deze proeven aan ons publiek. We kijken er ook naar uit om nieuwe klanten te leren kennen.”

Alle acties in Denderleeuw zijn te vinden via www.unizo.be/Denderleeuw of www.unizo.be/lov-nieuws/denderleeuw/weekend-van-de-klant-deelnemende-winkels.

