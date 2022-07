Denderleeuws parlementslid vraagt transparantie over ‘Iedereen verdient vakantie’

De Vlaamse overheid wil met ‘Iedereen verdient vakantie’ ervoor zorgen dat kansarme of minder mobiele mensen ook op vakantie kunnen gaan. Dat kunnen zowel binnenlandse daguitstappen naar natuur-en pretparken als langere verblijven aan zee of in het buitenland zijn. “Het Vlaams Belang deelt eveneens de mening dat alle Vlamingen op vakantie moeten kunnen gaan“, zegt Kristof Slagmulder. “Bovendien zet ‘Iedereen verdient vakantie’ ook binnenlandse pareltjes zoals Bokrijk en onze historische stadscentra extra in de kijker.”

Zijn partij ondervroeg in het Vlaams parlement minister Demir over de doelgroep van dit Vlaams initiatief. “Op de vraag welke groepen hier gebruik van maken, kan of wil minister Demir niet antwoorden”, aldus Slagmulder. “Er verblijven in ons land te veel personen die hier om verschillende reden eigenlijk niet horen te zijn. Als zou blijken dat vooral personen van buiten Europa gebruik maken van ‘Iedereen verdient vakantie’ dan moeten we ons inderdaad de vraag durven stellen of de Vlaamse belastingbetaler hier wel moet voor opdraaien.”

Slagmulder roept daarom Demir op om dit zo snel mogelijk in kaart te brengen. “Iedereen verdient vakantie, maar de Vlaming verdient ook transparantie als het gaat over zijn of haar belastinggeld, want op het einde van de rit is het de Vlaming die de factuur betaalt.”

Volledig scherm Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) © Claudia Van den Houte

