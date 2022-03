Denderleeuwenaren met migratieachtergrond treden met ‘Toe_komstgroep’ naar buiten: “Wij zijn geen buitenlanders, Denderleeuw is onze thuis”

De groep heeft ongeveer 400 affiches uitgedeeld in Denderleeuw met als campagnetitel ‘#wie hier woont, is van hier’. Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen racisme, op maandag 21 maart, deelden ze onder meer affiches uit in de stationstunnel. De ‘Toe_Komstgroep’ werd in oktober opgericht en heeft momenteel een kern van een 30-tal actieve leden. “Het is de bedoeling om iedereen met een migratieachtergrond in Denderleeuw te verenigen, hen op de hoogte te houden van wat er in Denderleeuw gebeurt en hen te laten mee participeren”, zegt Patricia Ndukumia van de ‘Toe_Komstgroep’. Mensen met een migratieachtergrond worden nog vaak gediscrimineerd. “Het gebeurt dat je een woning wordt geweigerd omwille van je achternaam. Ook werk vinden is soms moeilijker. We willen zeggen: Wij zijn allemaal mensen. En we zijn geen buitenlanders. We wonen en slapen hier. Denderleeuw is onze thuis.”

Er zijn ook vaak vooroordelen, niet altijd slecht bedoeld. “Mensen beginnen soms spontaan Frans tegen ons te praten, of tegen onze kinderen die hier zijn opgegroeid en vaak geen woord Frans spreken. Dat hoeft dus niet. Als je hier komt, pas je je aan”, klinkt het elders in de groep. “We vragen de mensen: accepteer ons, leer ons kennen. We willen met deze groep ook meer zichtbaarheid creëren. De voorbije jaren en decennia zijn veel mensen met een migratieachtergrond in Denderleeuw komen wonen. We begrijpen dat dat voor heel wat mensen snel is gegaan, maar al komen we vaak van elders, we wonen nu hier en zijn dus ‘van hier’.”

De actie in de stationsbuurt was de eerste activiteit van de groep. “We komen één keer per maand samen, of meer als we een actie plannen. We praten over de actualiteit, werk vinden, discriminatie. In de toekomst is het de bedoeling dat we ook meer naar mensen toestappen en contacten met hen leggen.”

Volledig scherm De Toe_komstgroep tijdens de eerste actie in het station van Denderleeuw. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De Toe_komstgroep tijdens de eerste actie in het station van Denderleeuw. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De Toe_komstgroep tijdens de eerste actie in het station van Denderleeuw. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De Toe_komstgroep tijdens de eerste actie in het station van Denderleeuw. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De Toe_komstgroep tijdens de eerste actie in het station van Denderleeuw. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De Toe_komstgroep tijdens de eerste actie in het station van Denderleeuw. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De Toe_komstgroep tijdens de eerste actie in het station van Denderleeuw. © Claudia Van den Houte