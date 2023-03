Denderleeuwenaars kunnen in vijf digipunten terecht met digitale vragen

De vijf digipunten bevinden zich in de Bibliotheek, de Palaver, het Huis van de Sociale Economie, de Buitenschoolse Kinderopvang Toverboom en Wellenestje. “Iedereen van jong tot oud kan er terecht met zijn digitale vragen”, legt schepen Marnick Vaeyens (LvB) uit. “Dat kan heel ruim zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand niet goed kan werken met zijn smartphone of een applicatie zoals ItsMe of Smartschool. Maar even goed wanneer het niet lukt om online een afspraak te maken bij het lokaal bestuur, de huisarts, … De bedoeling is dat mensen niet blijven zitten met deze digitale ongemakken. In het digipunt kunnen we ze samen oplossen. We hopen zo onze inwoners digitaalvaardig(er) te maken en enkele drempels te verlagen voor bij wie het even niet lukt.”