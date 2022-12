Denderleeuwenaars krijgen vernieuwd gemeentemagazine in de bus

DenderleeuwHet gemeentebestuur heeft zijn gemeentemagazine vernieuwd. ‘Schakel’ is voortaan een tweemaandelijkse magazine met verhalen over de Denderleeuwse inwoners en verenigingen en met bijdragen over het beleid en de dienstverlening van het lokaal bestuur.

“Onze nieuwe Schakel is een eigentijds magazine dat volledig Denderleeuw ademt”, vertelt schepen van Communicatie Marnick Vaeyens (LvB). “Het blad heeft een frisse lay-out gekregen en de nieuwe rubrieken brengen een afwisselend en aangenaam bladritme in het magazine. Dat geeft je onmiddellijk zin om in de verhalen over onze inwoners te duiken. En die staan meer dan ooit centraal in de Schakel. Achter elke deur zit een uniek verhaal en al die verhalen schakelen we nu aan elkaar in het nieuwe magazine. We zijn echt bijzonder fier op het resultaat.”

“Als Klimaatgezonde Gemeente vinden we het ook belangrijk dat ons nieuwe magazine gedrukt wordt in de 100% klimaatneutrale offset-drukkerij Van der Poorten”, vult schepen Andy Depetter (Groen) aan. “Dat betekent dat alle drukwerken die het bedrijf produceert, geen impact hebben op ons klimaat. En voor de bedeling van onze Schakel doen we een beroep op Fietskoerierdienst Snel & Wel uit Aalst. De bedeling per fiets is natuurlijk de meest milieuvriendelijke optie. Bovendien steunen we zo ook een erkend project binnen de sociale economie van Steunpunt Welzijn.”

Nieuwsbrief

De Denderleeuwenaren kunnen de Schakel niet alleen op papier lezen, maar ook online. “Daarom maakte onze communicatiedienst een nieuwe deelsite op www.denderleeuw.be/schakel”, zegt schepen Vaeyens. De vormgeving van de nieuwe Schakel wordt ook doorgetrokken naar de sociale mediakanalen van het lokaal bestuur. “En vanaf 2023 brengen we op sociale media ook een videoteaser over het coververhaal van elke editie. Al deze video’s bundelen we dan op ons You Tube-kanaal.” Gemeentemagazine Schakel valt voortaan tweemaandelijks in de brievenbus. Daarnaast lanceert het lokaal bestuur ook een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. Inschrijven kan via www.denderleeuw.be/nieuwsbrief.

