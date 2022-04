Denderleeuw verwelkomt Belgisch kampioenschap Aspiranten en provinciaal kampioenschap voor Nieuwelingen: “2022 wordt absoluut wieler-topjaar”

“2022 wordt een absoluut wieler-topjaar voor onze regio en voor Denderleeuw in het bijzonder”, vertelt schepen van Sport Yves De Smet (LvB/Vooruit). “Het is steeds mijn droom geweest om van Denderleeuw een vooraanstaande sportgemeente te maken. Met het steeds uitbreidende aanbod aan sportfaciliteiten en de vele professionele sportclubs kunnen we toch wel zeggen dat onze gemeente heel wat te bieden heeft op sportief vlak. We gaan nog een stap verder met de organisatie van de twee kampioenschappen wielrennen en zetten zo onze jarenlange traditie van wielergemeente verder.”

Voor het provinciaal kampioenschap voor Nieuwelingen op 8 mei werkt de gemeente samen met het Wielercomité Eregem. “Wielrennen zit bij Eregemnaars in het bloed”, zegt voorzitter Steven Mory. “Vijf jaar geleden hebben de zonen van het vroegere Wielercomité Iddergem de fakkel overgenomen en het wielrennen in de gemeente opnieuw leven ingeblazen. Wat toen begonnen is met een wielerfeest voor wielertoeristen, is ondertussen uitgegroeid tot een heus Wielercomité met een duidelijke visie om alle jonge en beginnende renners een kans te geven. De kers op de taart voor ons, is de organisatie van het provinciaal kampioenschap wielrennen voor Nieuwelingen op 8 mei. Eregem is de plek waar de koers terug thuis komt en dat zullen we die dag extra in de verf zetten.”

Belgisch kampioenschap

De organisatie van het Belgisch kampioenschap voor Aspiranten op 14 augustus gebeurt in samenwerking met de vzw De Liedekerkse Pijl. “In 2018 sprongen we de provinciegrenzen al eens over door het BK Nieuwelingen gedeeltelijk in Denderleeuw te organiseren, maar in 2022 zal een volledige kampioenschap op Denderleeuws grondgebied plaatsvinden”, aldus Marcel Van der Slagmolen van de vzw De Liedekerkse Pijl. “Onze club heeft heel wat ervaring in het organiseren van wielerwedstrijden. Sinds 1970 organiseren we jaarlijks de wedstrijd ‘De Liedekerkse Pijl’ en we organiseerden ook reeds verschillende kampioenschappen. Vorig jaar mochten we zelfs ons 50-jarig jubileum vieren. Het Belgisch kampioenschap wielrennen voor Aspiranten wordt opnieuw een hoogtepunt en we zullen er samen met Lokaal Bestuur Denderleeuw en de vele wielerfans zeker en vast een groot wielerfeest van maken.”

Vertrouwen in vzw’s

Schepen De Smet heeft veel vertrouwen in beide verenigingen. “Op deze twee organisatiecomités kan je een huis bouwen. Enerzijds heb je Marcel en zijn Liedekerkse team met hun jarenlange ervaring in het organiseren van topwielerwedstrijd en anderzijds het jeugdige enthousiasme van het ambitieuze Eregemse team van Steven. Deze twee vzw’s en onze ambitie om ons als wielergemeente op de kaart te zetten, vroeg om een samenwerking en dat hebben we in de praktijk gebracht. Verder bekijken we ook samen met hen om volgend jaar, in 2023, in Iddergem een BK te organiseren en zo de traditie van wielergemeente verder te zetten,” zegt De Smet.