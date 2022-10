Denderleeuw stuurt BE-Alert-testbericht naar 2.394 geregistreerde inwoners

“We nemen jaarlijks deel aan de testoefening van het alarmeringssysteem BE-Alert”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Het is een goede manier om te zien of onze geregistreerde inwoners daadwerkelijk een sms of e-mail ontvangen via het systeem. Niet onbelangrijk voor mocht er zich een echte ramp voordoen in onze gemeente.” De testoefening werd aangekondigd via de Schakel, de gemeentelijke website en sociale mediakanalen. “Door regelmatig BE-Alert in de aandacht te brengen, merken we dat het aantal inschrijvingen stijgt. In de periode januari 2020 tot nu, zijn er zo’n 650 inschrijvingen bijgekomen. Ook de coronacrisis speelde hier ongetwijfeld een rol in.”