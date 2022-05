Denderleeuw pakt leegstand aan met ‘profploeg’ en extra middelen van minister Crevits

DenderleeuwDe gemeente Denderleeuw doet een beroep op de ‘profploeg’ om de leegstand aan te pakken en hoopt ook gebruik te kunnen maken van de extra relancemiddelen voor handelskernversterking die minister Hilde Crevits maandag kwam voorstellen in Denderleeuw. Denderleeuw is één van de eerste Vlaamse steden en gemeenten waar het expertenteam van de profploeg langsgaat om winkelgebieden of specifieke buurten op te herwaarderen.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) heeft maandag in Denderleeuw officieel de profploeg voorgesteld die dit jaar door Vlaanderen trekt. De profploeg is een initiatief van minister Crevits en VLAIO om de leegstand in Vlaanderen aan te pakken en handelskernen nieuw leven in te blazen. “Eén op de tien handelspanden in Vlaanderen staat vandaag leeg”, aldus Crevits. “In Denderleeuw is er 12 procent leegstand.” Daarom investeert de minister 25 miljoen euro extra relancemiddelen in handelskernversterking. Vorig jaar werd er al 12 miljoen vrijgemaakt, dit jaar wordt 13 miljoen extra geïnvesteerd.

Er komt extra budget voor de profploeg, waardoor nog eens 30 gemeenten advies kunnen inwinnen. In totaal zal de profploeg zo meer dan 1 op de 3 Vlaamse gemeenten kunnen begeleiden. Ook wordt een fonds van 7 miljoen opgericht waarbij lokale besturen de bereikbaarheid van hun gemeenten kunnen verbeteren, door onder andere te investeren in veiligere verkeersgeleiding, voldoende parkeergelegenheden... Een derde initiatief zijn premies die lokale besturen kunnen aanvragen om handelspanden op te knappen of duurzaam te renoveren. Daarin wordt 5 miljoen euro geïnvesteerd. Tot slot kunnen lokale besturen ook praktische ondersteuning krijgen bij het opmaken van een verordening bij het afbakenen van kernwinkelgebieden of winkelarme gebieden.

Handelspand Stationsstraat

Denderleeuw is één van de eerste van de 82 gemeenten waar de profploeg de komende maanden langsgaat. Ze zal de gemeente onder meer begeleiden om het handelspand in de Stationsstraat 33-55, dat al 15 jaar leegstaat en waar vroeger onder meer nog een superette was gevestigd, een nieuwe invulling te geven. Tijdens een rondgang werden al een eerste analyse en ideeën voorgesteld. “Het is de bedoeling dat de profploeg met concrete voorstellen komt op maat van de lokale besturen”, stelt Crevits.

Schepen van Lokale Economie Jan De Nul (CD&V) zei Vlaanderen dankbaar te zijn voor de subsidiemogelijkheden. Hij wees op de ligging van Denderleeuw, op 20 kilometer van Brussel en de vlotte bereikbaarheid: “We zijn een gemeente, geen stad, maar worden geconfronteerd met stedelijke problematiek. Denderleeuw heeft ook in de toekomst heel wat troeven, maar de uitdagingen zijn groot.”

Subsidies?

De gemeente Denderleeuw hoopt voor drie dossiers subsidies te kunnen verkrijgen om de leegstand aan te pakken. “Voor de site Triolet met het geplande Vrijetijdshuis hopen we om in aanmerking te komen de subsidie voor de aankoop en/of transformatie van een leegstaand handelspand voor maximaal 500.000 euro”, vertelt De Nul. “Een tweede dossier gaat over een aantal arbeiderswoningen aan de Basic Fit en de parking op de site Paristyl, waarvan we een satellietparking willen maken om de kern bereikbaar te maken. We zijn een motivatienota aan het opmaken in de hoop een subsidie van maximaal 150.000 tot 200.000 euro te verkrijgen. Verder hebben we onze kernwinkelgebieden afgebakend. Daaraan is er een premiestelstel gekoppeld. VLAIO voorziet de mogelijkheid tot co-financiering tot maximaal 100.000 euro.”

Volgens De Nul ligt het leegstandpercentage van 12 procent voor Denderleeuw in de lijn met andere Oost-Vlaamse gemeenten. “Het is duidelijk dat de lokale handel het zeer moeilijk heeft. De e-commerce stijgt alsmaar. Zeker in de kernen wordt het moeilijk. Daarom bakenen we de kernen af zodat ze zeer beperkt worden en vragen we een vestigings-, inrichtings- en gevelrenovatiepremie via co-financiering aan bij Vlaanderen.”

Volledig scherm Het leegstaande handelspand in de Stationsstraat dat de gemeente Denderleeuw aankocht en een nieuwe invulling zal krijgen. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Denderleeuw pakt leegstand aan met profploeg en extra middelen van minister Crevits. Schepen Jan De Nul © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Schepen Sofie Renders, minister Hilde Crevits, schepen Jan De Nul en burgemeester Jo Fonck bij het handelspand in de Stationsstraat dat de gemeente Denderleeuw aankocht en een nieuwe invulling zal krijgen. © Claudia Van den Houte