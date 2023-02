Denderleeuw lanceert nieuwe hondenpoepcampagne en voert controle op

In Denderleeuw zijn er al enkele jaren hondenpoepbuizen, maar hondenpoep blijft een probleem. “Verspreid over ons grondgebied vind je maar liefst 73 hondenpoepbuizen en regelmatig sensibiliseren we hondenbaasjes. Toch blijft achtergelaten hondenpoep op openbare plaatsen een probleem en dat zorgt voor veel ergernis”, zegt schepen Yves De Smet (Vooruit). “Dat is volkomen te begrijpen”, vervolgt schepen Andy Depetter (Groen). “In een hondendrol stappen is niet fijn en het getuigt van weinig respect om dit achter te laten op het openbaar domein. Het ontsiert de buurt en het zorgt voor geurhinder. Bovendien is hondenpoep omwille van de bacteriën die het bevat schadelijk voor mens en dier. Om hondenbaasjes attent te maken op het probleem, zullen we extra sensibiliseren en zal ook de controle opgevoerd worden.”