Denderleeuw krijgt metamorfose met elf grote projecten voor dorpscentrum en stationsomgeving: “Hiermee zetten we gemeente opnieuw op de kaart”

Mooiste Eurovisie­song­fes­ti­val­lied­jes in CC De Plomblom tijdens première ‘History of songfesti­val’

In cultuurcentrum De Plomblom in Ninove worden op zaterdag 18 maart de mooiste Eurovisiesongfestivalnummers en de leukste weetjes over het Eurovisiesongfestival gebracht tijdens de première van ‘History of songfestival’.