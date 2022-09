Denderleeuw krijgt met ‘Culin’air’ allereerste culinaire markt op dorpsplein

De culinaire sector is volgens schepen Jan De Nul (CD&V) bijzonder goed vertegenwoordigd in Denderleeuw. “Weinig mensen weten dat onze gemeente de thuisbasis is van tal van wijnhandelaars, die met passie en liefde voor het vak, een divers assortiment van zowel courante als minder gekende wijnen en bubbels aanbieden. En bovenal doen ze dat met veel expertise, vakmanschap en liefde”, aldus schepen De Nul.

Wat is nu precies een ‘goede’ wijn of een ‘goed wijnjaar’? Waarom moet je een wijn laten decanteren? Wat zijn de juiste wijnglazen en waarom is het belangrijk om het glas nooit meer dan 1/3e vol te schenken? Hoe lang mag je champagne bewaren? Met al deze en andere vragen kan je terecht op de markt bij de Vlaamse Wijngilde, een koepelorganisatie van de Vlaamse Wijncommanderijen. “En uiteraard kan je ook genieten van een lekker glas aan een democratische prijs of een lekkere fles wijn of bubbels aankopen. Vijf lokale wijnhandelaars uit Denderleeuw en de Vlaamse wijngilde staan je graag met raad en daad bij om op zoek te gaan naar dé wijn die bij jou past”, vult De Nul aan.

Inspelen op foodpairing

Een culinaire markt is natuurlijk niet compleet zonder een verfijnd aanbod van gerechten. “Zo kan je op Culin’air niet enkel genieten van een lekker glaasje maar wordt er echt ingespeeld op foodpairing”, zegt schepen Marnick Vaeyens (LvB). “Op deze manier hopen we nog meer volk samen te brengen op het Dorp. Culin’air draait niet enkel om eten en drinken, maar is een totaalconcept. Weer of geen weer: Culin’air gaat door. Bij regen zetten de handelaren hun kraam op in zaal Den Breughel.”

Culin’air’ vindt op zondag 9 oktober van 11 tot 17 uur plaats op het Dorp van Denderleeuw (bij regen in zaal Den Breughel). De toegang is gratis. Betaling aan de marktkramen gebeurt via jetons die aan de gemeentelijke stand op de markt worden aangekocht.

