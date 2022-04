Denderleeuw krijgt 82 procent op dierenwelzijnsrapport van GAIA

“Zes jaar geleden zijn we van nul gestart op het beleidsdomein Dierenwelzijn. Als eerste schepen van Dierenwelzijn heb ik samen met mijn fantastisch team medewerkers het thema hoog op de politieke agenda geplaatst. Die inspanningen zien we nu vertaald in deze mooie score. Uiteraard gaan we nu niet op onze lauweren rusten. Het is de bedoeling om de kleine resterende pijnpunten die er nog zijn weg te werken en ons dierenwelzijnsbeleid verder uit te breiden. Enkel met een top 10-score zullen we tevreden zijn, want ieder dier verdient het om volwaardig behandeld te worden.”

• Dierenwelzijn is een volwaardige bevoegdheid met een eigen schepen en met administratieve ondersteuning.

• De zwerfkattenpopulatie binnen Denderleeuw wordt op een diervriendelijke manier aangepakt. Zwerfkatten worden overgebracht naar de door de gemeente aangestelde dierenarts die hen steriliseert. Daarna worden de dieren opnieuw uitgezet op de vindplaats.

• Denderleeuw werkt samen met externe partners dierenasiel groot Ninove, Vetas vzw en Rato

• Bij de lokale politie werd een cel dierenwelzijn opgericht en samen werkten we een volwaardig meldpunt rond dierenmishandeling uit.

• Via permanente sensibilisering worden honden- en katteneigenaars geïnformeerd over de noodzaak om de hond of kat te steriliseren en ook te laten identificeren door middel van een chip. Ook de jongere generaties worden gestimuleerd om goed om te gaan met dieren via gastlessen in de basisscholen.

• De populatie van stadsduiven wordt op een diervriendelijke manier in toom gehouden door een contraceptieve korrel.

• Op markten, kermissen en braderijen op grondgebied van Denderleeuw worden geen dieren meer toegelaten. Elke aanvraag van een circus wordt grondig gescreend om na te gaan of ze aan de wettelijke vereisten qua huisvesting en verzorging voldoen.

• Het afsteken van vuurwerk is verboden . Slechts bij zeer uitzonderlijke gebeurtenissen worden er vergunningen afgeleverd en dan enkel voor diervriendelijk vuurwerk . Als lokaal bestuur geven we zelf het goede voorbeeld door op onze nationale feestdag resoluut te kiezen voor een geluidsarme diervriendelijke vuurwerkshow.

• In Denderleeuw en deelgemeente Welle werden hondenlosloopweides aangelegd waar honden zonder leiband en in alle veiligheid zich kunnen uitleven. De aanleg van een hondenlosloopweide in Iddergem staat in de steigers.

• Diereneigenaars die hun overleden dier willen herdenken kunnen dat in een oase van groen en rust doen in de tuin van het kasteeltje. Wie dat wil kan ook een naamplaatje van het dier op het paneel laten bevestigen dat op de herdenkingsplaats staat.

• Verspreid over de gemeente werden tientallen hondenpoepbuizen geplaatst.

• Er worden geen vergunningen voor thuisslachtingen afgeleverd