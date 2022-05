De Mol-Winnaar Sven (31) wil samen met zijn vriendin kinderboerderij starten: “Het is Lisse haar droom, maar ook ik ben een groot dierenliefhebber”

Copywriter Sven Pede woont in Denderleeuw, maar is afkomstig van Liedekerke. “Ik ben het water overgestoken voor de liefde. We doen aan kangoeroewonen, want mijn schoonouders wonen boven ons. Zij hebben een zeefdrukkerij en de showroom was vroeger hier. Doordat ze met de zeefdrukkerij 500 meter verder zijn verhuisd, kwam deze locatie leeg te staan. Dit was eigenlijk een soort stockageruimte. Toen mijn vriendin Lisse en ik wilden gaan samenwonen en we op zoek waren naar iets, had zij het idee om dit te verbouwen. Nu wonen we hier drie jaar.”