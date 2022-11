Davidsfonds Welle organiseert medische voordracht over evolutie in behandeling bloedvaten

Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met een familielid die plotseling opgenomen werd met gezondheidsproblemen, bij wie een stent werd geplaatst en die zo kennis maakte met vaatheelkunde. Dokter Lieven Maene, chirurg op de dienst cardiovasculaire en thoracale heelkunde, komt op vrijdag 18 november deskundige uitleg geven over de evolutie in de behandeling van bloedvaten: Wat is vaatheelkunde?, wat doet een vaatspecialist?, wat is thoraxheelkunde?, wat is een vaatonderzoek?, wat is een doppler- en een duplexonderzoek?, gebeurt er al robotchirurgie?, … Nadien kunnen de aanwezigen ook zelf vragen stellen.