Davidsfonds Denderleeuw organiseert wijndegustatie ‘Portugese Wijnen’

Simonne Wellekens is bekend als wijnjournaliste bij De Standaard en verschillende Vlaamse tijdschriften. In 2019 werd zij verkozen tot ‘Winelady of the Year’. Deze keer zal zij het hebben over Portugal, één van haar favoriete wijnlanden. De degustatie vindt plaats in het ontmoetingscentrum De Palaver, op vrijdag 24 februari om 20 uur. Het aantal plaatsen is beperkt. De prijs voor deelname bedraagt 22 euro voor Davidsfondsleden of 27 euro voor niet-leden. Inschrijven kan nog tot en met 20 februari via info@davidsfondsdenderleeuw.be.