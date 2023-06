Cynthia wint gedichtenwedstrijd voor vernieuwd trouwboekje: “‘Samenklank’ is symboliek die we alle trouwers willen meegeven”

Invoering betalend parkeren ligt gevoelig bij handelaars, school en oppositie: “Dit zal een drempel zijn voor mensen om naar dorpskern te komen”

Het nieuwe parkeerbeleid dat na de heraanleg van de dorpskern van kracht zal gaan, zorgt voor bezorgdheid bij de handelaars, het personeel van het Leonardocollege - dat een petitie voerde - en de oppositie. Vooral het feit dat het parkeren beperkt wordt in de tijd en na één uur bovengronds en twee uur ondergronds betalend wordt, ligt gevoelig. Het gemeentebestuur wil er zo voor zorgen dat er altijd parkeerplaats vrij is in het centrum, maar de handelaars vrezen dat het klanten zal afschrikken.