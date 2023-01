Crisissen hebben ook impact op gemeente: Plannen voor vernieuwing dorpskern en stationsomgeving gaan door, renovatie Kasteeltje uitgesteld

Het meerjarenplan werd in die zin aangepast zodat het lokaal bestuur de komende jaren middelen ter beschikking blijft hebben om Denderleeuw verder in beweging te brengen. De plannen voor de dorpskernvernieuwing en de vernieuwing van de stationsomgeving blijven behouden. “De klemtoon blijft liggen op de stationsomgeving en het centrum”, aldus schepen Sofie Renders (CD&V). “Om dit te kunnen realiseren, waren we genoodzaakt om een aantal investeringen tijdelijk uit te stellen.” Het gaat onder meer over de renovatie van het Kasteeltje en de vernieuwing van het wagenpark. “Naast de focus op projecten in het openbaar domein leveren we ook op sociaal vlak een extra inspanning voor onze meest kwetsbare inwoners. Zo wordt het budget voor de sociale dienst structureel verhoogd met 250.000 euro. Dit jaar en volgend jaar bedraagt deze verhoging zelfs 400.000 euro. We laten mensen die het moeilijk hebben niet in de kou staan.”