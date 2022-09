Commanderij Bellebeek viert 40-jarig bestaan: “Bedoeling om niet alleen te proeven, maar ook kennis bij te brengen over wijn”

Alles begon toen enkele wijnliefhebbers in 1980 een cursus organiseerden over wijnkennis en proeftechnieken. “Ondanks we nog weinig bekend waren onder de mensen en er toen nog niet veel wijn werd gedronken, was de cursus, verspreid over twee jaar, een succes”, vertelt voorzitter Simonne Wellekens. Dat leidde tot de oprichting van een wijnvereniging. “In 1982 werd er gestart met de commanderij. We zijn een wijngilde en behoren tot de Vlaamse Wijngilde, met afdelingen verspreid over heel Vlaanderen, commanderijen genoemd. Al bij de start telden we 75 leden en we zijn nu nog steeds met 70 leden. Een paar leden van het eerste uur zijn er nog steeds bij. Ongeveer de helft van onze leden zijn jonge mensen”,

De wijngilde organiseert nog steeds regelmatig activiteiten, vaak in zaal Den Breughel op het Dorp in Denderleeuw. “We komen om de maand samen en organiseren een proeverij met wijn in een bepaald thema of uit een bepaald land. We geven er ook telkens een hapje bij, zoals dat hoort bij alcohol. Al blijft het steeds bij proeven. Dat er gedronken zou worden, is een imago dat we nog meedragen van vroeger. Naast de proeverijen organiseren we ook nog andere activiteiten. Zo nemen we op 9 oktober deel aan ‘Culin’air’, de eerste culinaire markt in Denderleeuw, en houden we regelmatig een wijnreis. Zo zijn we bijvoorbeeld naar Bordeaux geweest, waar we de ene chateau na de andere bezochten.”