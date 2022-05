Chocolaterie Duchesse leert collega-ondernemers hoe succesvolle zaak uit te bouwen "in godvergeten gat”

Chocolaterie Duchesse is gevestigd in de Parochiestraat in Iddergem. “Ik sta zelf niet graag in de kijker”, steekt Guy Celis van wal. “Ik sta liever in mijn atelier, dat is mijn passie. Maar omdat ik de vraag kreeg van UNIZO heb ik uitzonderlijk mijn atelier opengesteld. Blijkbaar ben ik een speciaal geval. En inderdaad: vanuit Iddergem een grote afzetmarkt uitbouwen is niet zo eenvoudig, maar dat is net onze grote troef. Wij hebben geen duur handelspand in de Nieuwstraat in Aalst en we beperken onze loonkosten door alles zelf te doen. En uiteraard zeven op zeven, in de paasperiode zelfs 48 uur aan een stuk. We leveren alles zelf en dat tot in het uiterste puntje van West-Vlaanderen. Dat is het gedreven ondernemerschap. Het was best fijn om mijn visie op ondernemen te kunnen delen met andere winkeliers”.