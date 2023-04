Chiro Denderleeuw houdt carwash aan lokaal in Thontlaan

ZUCO haalt 7 (!) Prinsen Carnaval naar Roosdaal voor vet feestje met Yves Segers

Afgelopen weekend werd discotheek ZUCO in Roosdaal even omgetoverd tot het epicentrum van de carnavalswereld. Daar organiseerde men voor de eerste keer ‘Alaaf! Club Carnaval’. Geen flauw afkooksel van de grote festiviteiten eerder dit voorjaar in Aalst of Halle. De club strikte maar liefst zeven Prinsen Carnaval om te komen meefeesten.